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شاهد بالصور.. المذيعة السودانية سوزان سليمان تخطف الأضواء على مواقع التواصل بجلسة تصوير مثيرة من “كورنيش” بورتسودان

2023/07/19
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نشرت المذيعة السودانية سوزان سليمان صور حديثة على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت نجمة التلفزيون القومي السوداني خلال جلسة تصوير لها من كورنيش بورتسودان.

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وكتبت سوزان على الصور: (بورتسودان قطعة من الوطن الأم.. الميناء الرئيسي لشرق السودان ويعد المرفد الرئيسي وفيها عدد كبير من القبائل وابرزها البجة او البجا او البجاة .. اسم يطلق علي الشعب الذي يسكن ما بين ساحل كسلا والبحر الأحمر ونهر النيل.. هذه القبائل تمتاز بالشجاعة والفراسة .. ابرزها البني عامر والهدندوه والبشاريين والحباب والحلنقه والامرأر).

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وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (قوة المرأة السودانية وتفردها من دون نساء العالم ليس فقط في العمل او النضال او التربية والتعليم تتميز السودانية بحفظها للموروث من الجمال والإكسسوار والثوب والعطور والبخور وهذا توقيعي بمحبة علي دفتر الحضور مع أبناء الشرق وبورتسودان).
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محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين

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