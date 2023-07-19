رأي ومقالات
فيديو: يتخذ الجنجويد من الأطفال الذكور لعبة تسمى أرض قام، حيث يتبادلونه بالركل كما الكرة
تقول أستاذة سارة الشهيرة بسارة الليبرالية:
*يتخذ الجنجويد من الأطفال الذكور لعبة تسمى أرض قام، حيث يتبادلونه بالركل كما الكرة ثم يطلقون النار عليه.
*يجبر الجنجويد الفتيات والرجال على دخول وادي كجا قسرا ليغرقوا فيه ومات الكثير هناك.
*يأخذ الجنجويد الفتيات عنوة لإغتصابهن ومن يقاوم من أهلها ثمنه رصاصة.
*لم تقم الحركات المسلحة بواجبها، كانت سلبية كما الجيش الاثنان وقفا يشاهدان موت الجنينة.
ايثار خليل ابراهيم
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