فيديو: يتخذ الجنجويد من الأطفال الذكور لعبة تسمى أرض قام، حيث يتبادلونه بالركل كما الكرة





تقول أستاذة سارة الشهيرة بسارة الليبرالية:

*يتخذ الجنجويد من الأطفال الذكور لعبة تسمى أرض قام، حيث يتبادلونه بالركل كما الكرة ثم يطلقون النار عليه.



*يجبر الجنجويد الفتيات والرجال على دخول وادي كجا قسرا ليغرقوا فيه ومات الكثير هناك.

*يأخذ الجنجويد الفتيات عنوة لإغتصابهن ومن يقاوم من أهلها ثمنه رصاصة.

*لم تقم الحركات المسلحة بواجبها، كانت سلبية كما الجيش الاثنان وقفا يشاهدان موت الجنينة.

ايثار خليل ابراهيم