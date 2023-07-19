شاهد بالصور: سوق (دقلو) شرق النيل





في الاسلام لا يجوز لك مطلقا شراء اي بضاعة معروضة في سوق واتضح لك أو غلب على ظنك أنها مسروقة حتى ولو كانت هذه البضاعة لكافر غير مسلم؛ لقول الله سبحانه : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ولا تنخدع من الشيطان، ولا تخدع نفسك وتقول البضاعة رخيصة وانني في حاجة إليها، وان لم اشتريها فغيري سيشتريها، لانه ده مال حرام وحتمشي تأكل اطفالك الابرياء من مال حرام (مامن لحم نبت من سحت فالنار اولى به).



يتداول النشطاء في الميديا اخبار عن سوق في شرق النيل يسمى سوق (دقلو) ويكفي عارا لهم ان سوق حرامية واموال مسروقة تسمى باسمهم وهذا في حد ذاته امر مخجل .. يقولون ان في هذا السوق بضائع رخيصة وتشتري بما في يدك اي شئ تريده، وانهم ينادون لبضاعتهم بكلمات مثل: (سوق دقلو عفش وسيدو طفش)، (سراير الصافية نومتك عافية) ، ( دواليب كوبر شيل واتبوبر)، ( من المنشية سرير ب مية)، (من أمبدة لحاف ومخدة)، ( من شرق النيل غرفة عديل أتوكل وشيل)، ( عفش مسؤول طقم مقفول جيب المعقول).

وايا كان صحة الخبر المتداول فان المال المسروق هو تعاون على الحرام وأكل للحرام وليس لك اي مبرر للذهاب هناك وشراء شئ منهم حتى ولو لم يكن من يعرض البضاعة هو السارق نفسه .

د. عنتر حسن

