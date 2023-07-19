عطل مفاجئ يضرب تطبيق “واتساب”





أفادت تقارير تقنية ومستخدمون بوجود خلل في تطبيق “واتساب” للمراسلة الفورية، فجر اليوم الخميس.

ووفق التقارير، فإن التطبيق لا يتيح إرسال الرسائل بسهولة، كما أنه لا يعمل على الكمبيوتر أيضا.

ولم تعلّق شركة “ميتا” المالكة للتطبيق على الخلل أو أسبابه.

وأشار موقع Down Detector المتخصص برصد الانقطاعات التي تشهدها المواقع الإلكترونية والتطبيقات، إلى أن عددا كبير من المستخدمين من دول عديدة أبلغوا عن المشكلة في “واتساب”.