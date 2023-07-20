ماذا جنى حميدتي وشقيقه حتى الآن؟.. خرب جنته وجلس على تلٍها





الحقيقي أن الجيش سيُفاوض على خروج مليشيا الدعم السريع فقط !! يبقى السؤال ماذا جنى حميدتي وشقيقه حتى الآن ،، خرب جنته وجلسً على تلٍها ،،،

لو أن حميدتي صبر ولم يتبع خطوات الشيطان لكان أفضل له ولآله !! على كل حال تم وسم إمبراطوريته بالفناء !!

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42) سورة الكهف

تبيان توفيق

