منحوسي السودان طرائد اليوم أرزقية المنظمات حيارى العقل والفؤاد دخلوا على كينيا بنحسٍهم





منحوسي السودان طرائد اليوم فاشلي الأمس أرزقية المنظمات المعروفين بشُلة ( إخص ) صبيان دويلة الشر سكارى الحانات حيارى العقل والفؤاد دخلوا على كينيا بنحسٍهم وشؤمهم وقرحٍهم ليتآمروا على السودان وشعبه فشبت النار وإشتعلت اللساتك وتراكمت المتاريس إيذاناً بسقوط عرش ( روتو ) !!

بأقدامهم النجسه يمموا وجههم صوب أثيوبيا لإستكمال طريق الغدر والخيانه فإذا بالعالم يشهد نشوب الحرب مابين الجيش الفدرالي ومعارضته المسلحه !! اليوم يأتي الخبر بأن ( غُربان الشؤم ) تبحث طريقاً آخر للخروج من كينيا مع بداية إحتجاجاتها العنيفه!! هذه الشُله هي عارُ التاريخ الأول بموتها راحة للشعوب فلا خير يأتي منها وأينما حلت حل معها الخراب والدمار !!

تباً لسلك وعرمان ومن لفه لفهم !!

تبيان توفيق