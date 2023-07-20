هل نفذ الدعم السريع اتفاق جدة السابق؟





الاتفاق السابق بجدة ..نص على خروج المتمردين من المنازل السكنية والاعيان المدنية والحضرية.. هل نفذ الدعم السريع الاتفاق؟

الاجابة لا .. ولن ينفذ الاتفاق المزمع توقيعه..منبر جدة عبارة عن “جر هواء” واصلا الجيش ما خسران حاجة ..

لابأس من تأكيد المؤكد دائما للمجتمع الدولي .. بأن من تضعونهم في موضع القوات الموازية للجيش او احد طرفي الصراع ليسو الا قطاع طرق ومتفلتين ولا يأتمرون بأمر قيادتهم حتى ..

رشان اوشي