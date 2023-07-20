الشواني: معركة الكرامة الوطنية لحظة استثنائية في تاريخ أمتنا السودانية





إن معركة الكرامة الوطنية هي لحظة استثنائية في تاريخ أمتنا السودانية، لقد مثّل التمرد أقصى تهديد للأمن القومي السوداني،

فقد تفجر التمرد العسكري من عمق الدولة نفسها، وتمدد قبل ذلك حصار كثيف من المشروع غير الوطني عبر قوى الحرية والتغيير المؤثرة بعد العام ٢٠١٩.

وفي دولة أخرى غير السودان كانت إما ستكون خاضعة لشروط التمرد والقوى السياسية المتحالفة معه، أو كانت ستتفكك وتشتعل برمتها، ولكن السودان اليوم متماسك وثابت، والقوى السياسية العميلة خارج البلاد تواجه غضبا شعبيا هائلا، والتمرد فشل مخططه وبات يبحث عن أقل الخسائر.

نحن نقيم الأمور في وقتها وفق المعلومات الأكيدة، نعم قد نرى بعض المرتزقة والسماسرة يكتبون هنا وهناك، هؤلاء لا يشغلون بالنا فالتركيز كله ينصب على أن نصل لأهدافنا الوطنية التي من أجلها واجهنا الحرب التي فرضها علينا محور التمرد والخيانة.

سننتصر في الحرب والسياسة معا، فحربنا ليست مثل حربهم غير الوطنية الحقيرة، حربنا هي دفاع عن الوطن والأرض والعرض، وهذه الروح الوطنية التي اشتعلت في نفوس السودانيين لن تتوقف بعد الآن.

والله أكبر والعزة السودان

#جيش_واحد_شعب_واحد

هشام الشواني