عائشة الماجدي: (حميدتي صارف والهادي عارف)





حركات الكفاح المسلح ويوسف عزت

بدولة ( توغو )

يوم ( 23/ 7 ) أقطعوا عليهم الطريق -/-

( حميدتي صارف والهادي عارف )

هؤلاء الفشلة من حركات دارفور صعدوا علي الكراسي بسبب المتاجرة بدماء أهلنا في دارفور أرتموا في أحضان المنظمات يشكوا أنهم مظلومين وعندما ذهبوا مع الحكومة الي جوبا أبرموا إتفاق جوبا وأستلموا المناصب والعربات الفارهة والمكيفات وإستقروا في الخرطوم بل خندقوا في العمارات ولسان حالهم يقول ( محل الموية الساقطة والرغيف والدُش ) ولم يتذكروا أهل دارفور بل طيلة مرور عامين لم يزوروا كل قادة الحركات دارفور إلا ثلاثة مرات لا غير ،،،

والباقي كلو سفر خارجي وجلوس في السلام روتانا وغيرها ..

وبعد قيام الحرب الذي يشكل الهادي ادريس والطاهر حجر مصدر أساسي فيها بأعتبارهم هم ( ضُل وأذناب حميدتي ) يتبجحوا بأن الانقلابين هم من دوروا الحرب وطبعًا يقصدوا بالإنقلابين جنرالات الجيش !!

فتأملوا أذناب حميدتي الإنقلابي الحقيقي يتحدثوا عن فرقاء الجيش !!

قادة حركات دارفور رتبوا وسطروا أن لقاءهم المرتقب بدولة توغو أن اللقاء لبحث الأزمة بين ( الدعم السريع والجيش ) أنظروا الي هولاء المرضي يقدموا مليشيا الدعم السريع علي الجيش فتأملوا !!

ويواصلوا في الخيانة ليقدم لهم المليشاوي يوسف عزت ورقة نقاش في الجلسة ومعهم قلة من العواطلية ..

قادة حركات دارفور وبعض السياسين رجعوا لعادتهم القديمة

الحوامة بالدول والمعارضة من الفنادق ..

قادة حركات دارفور ينطبق عليهم مثل ( جرادة في خشمو ولا بعضي )

يبدو أن حميدتي صااارف والهادي عااارف….

وأخيرًا علي السودانيين الوطنيين المتواجدين بدولة توغو

أن يشوفوا شغلهم المعروف !!!

عائشة الماجدي