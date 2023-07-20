



لماذا يتعجل التمرد في التفاوض لوضع السلاح والخروج الآمن الآن وبدون اي شرط ؟؟؟ …

الإجابة :

لأنه لم يتبقى من المتمردين إلا صفوة أبناء الماهرية ببحرى وشرق النيل ولذلك كل قتيل في بحري في اليومين المقبلين سيكون فقدا من المحيطين بحمدان دقلو أهل قرابة وصلة مباشرة .. والقبيلة لم تعد تحتمل مزيد من الموت خصوصا بعد فقدهم الكثير من أبناء عمومتهم وعشيرتهم في معركة القيادة !!

علية لا يمكن إطلاقاً لهذا الشعب أن يرضى بخروج هؤلاء الأوباش من محيط الخرطوم دون تسليم وحساب أو موت كما أختاروا

فدماء الجنود والضباط والمواطنين الأبرياء هي مُعلقةُ في رقابهم وهُم مسؤولون عنها وحسابهم واجب ولا نقبل التفريط فيه أبدآ أبدآ ،،

لا لتهريب القتلة !!

تبيان توفيق

