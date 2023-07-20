تيسير عووضة: عندنا في السودان نموذج حي للسلام السيء





نظرة سريعة على تاريخ العالم الحديث والحروب اللي خاضتها البشرية وتحديداً الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ واللي قادت بوضوح للحرب العالمية التانية ١٩٣٩ واللي راح ضحيتهم الإتنين عشرات الملايين من البشر (نعم عشرات الملايين) بتورينا قدر شنو ابن آدم دا يتعلم من دروس الماضي أبداً ومستعد يكرر نفس الأخطاء بنفس الغباء ودا اللي بتوضحو لينا أسباب قيام الحرب الروسية الأوكرانية الحالية واللي بالشايفينو دا ماشة تقودنا للحرب العالمية التالتة لتطابق الأسباب في كل حرب (وحرب السودان ليست إستثناء بالمناسبة مع فارق الحجم طبعاً) التاريخ يعيد نفسه ..

الدروس المستخلصة من الحرب العالمية الأولى والتانية لو تمت الإستفادة منهم ما كانوا حيحتاجوا يدخلوا التالتة ..

شنو أهم الدروس المستخلصة من الحروب دي واللي برضو ممكن نطبقها في حالة حرب السودان؟

• من أهم الأسباب الجوهرية لنشوب الحروب بغض النظر عن أسبابها الظاهرية التافهة هو عدم إعطاء التفاوض وقت كافي والمفارقة إنو بعد تحصل خسائر مهولة في الأرواح بيقعدوا للتفاوض >> طيب ما كان من الأول!

• تاني أهم سبب هو السلام السيء .. في سلام سيء؟ نعم ودا بيقود للحرب بشكل أعنف كمان فطالما الناس قعدت تتفاوض من الأفضل عدم تأجيل الحلول الجذرية لأنو ببساطة تأجيل لنشوب حرب حتمية >>

عندنا في السودان نموذج حي للسلام السيء اللي كلنا عشناهو وشفنا يعني شنو بلد تكون في حالة إحتقان دائم يفضي للقتال في أقل فرصة سانحة ..

• السبب التالت لنشوب الحرب هو سوء تقدير الجدول الزمني الممكن تنتهي فيهو ليه؟ تبسيط النتايج بيقود للتهور في الدخول في حالة قتال، لأنو القائد بمجرد دخل حرب تلقائياً بيفقد السيطرة على منو الحينضموا ويشاركوا ويبقى الأمر مرق من يدو تماماً >>

قادة الحرب العالمية الأولى لما بدأت افتكروا الموضوع أسبوعين تلاتة وتنتهي (ياسر العطا فكرة) الأسبوعين امتدوا لأربعة سنوات وستة سنوات في التانية وهسي بوادر التالتة بدت ليها سنة ونص وما معروف ليها نهاية ونفس أسباب الحربين القبلها بحذافيرها ..

طبعاً في سبب رئيسي لكل ما ذكر أعلاه بس كتب التاريخ ما بتقولو:

الرجال

واحد من أهم أسباب إندلاع حروب هذا الكوكب هو وجود الكائنات الإسمها رجال ديل 😏

هم المدورين الحروب المذكورة أعلاه يبدوها هم ونجي نتبالا بيها نحن ونادراً ما يلاقيك فيها اسم امرأة 😂😂

الخلاصة: ابن آدم دا لا تقول لي أوروبي لا أفريقي لا جن أحمر كلو زي بعض لما يوضع في ظروف ضاغطة ردة فعلو متطابقة بشكل مدهش ..

تيسير عووضة