ام وضاح: قسماً بالله الجيش الآن يسطر ملاحم تحكى في التاريخ وتوضع في الكتب المدرسية





قسماً بالله الجيش الآن يسطر ملاحم تحكى في التاريخ وتوضع في الكتب المدرسية ..

‏وكأن الله سمع قول المكلومة التي فقدت ابنها وزوجها و قالت ” حسبنا الله ونعم الوكيل ” فبث في قلوب المعتدين الرعب وجعلهم يرجفون من الهيبة والقوة التي يقاتل بها هذا الجندي السوداني “ربح البيع يا عثمان ” ألهمت من بعدك الصبر والثبات والإقدام..

‏لا خير فينا إن لم نقف بقوة وثبات خلف جيشنا نصرة له ضد الغازي والمعتدي..

‏اللهم بحق ” حسبنا الله ونعم الوكيل ” أثلج صدورنا بنصر عزيز عاجلاً ..

‏إنك ولي ذلك والقادر عليهم…

ام وضاح