رأي ومقالات
ام وضاح: قسماً بالله الجيش الآن يسطر ملاحم تحكى في التاريخ وتوضع في الكتب المدرسية
قسماً بالله الجيش الآن يسطر ملاحم تحكى في التاريخ وتوضع في الكتب المدرسية ..
وكأن الله سمع قول المكلومة التي فقدت ابنها وزوجها و قالت ” حسبنا الله ونعم الوكيل ” فبث في قلوب المعتدين الرعب وجعلهم يرجفون من الهيبة والقوة التي يقاتل بها هذا الجندي السوداني “ربح البيع يا عثمان ” ألهمت من بعدك الصبر والثبات والإقدام..
لا خير فينا إن لم نقف بقوة وثبات خلف جيشنا نصرة له ضد الغازي والمعتدي..
اللهم بحق ” حسبنا الله ونعم الوكيل ” أثلج صدورنا بنصر عزيز عاجلاً ..
إنك ولي ذلك والقادر عليهم…
ام وضاح
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