رأي ومقالات
كمال الزين: عصابات الجنجويد قامت بإغتيال 15 شابا من أهلنا أحفاد جدنا المك ود عجيب
قامت عصابات الجنجويد والقتل والنهب السريع بإغتيال ١٥ شاب من أهلنا أحفاد جدنا المك ود عجيب الدباسي بمنطقة ود عجيب بالشجرة الدباسين العزوزاب ،
وراح شبابنا ضحية بحث الجنجويد عن الديمقراطية والدولة المدنية ولم نسمع أو نقرأ نعياً أو إستنكاراً أو إدانة من حلفاءهم الساسة المستهبلين .
هذه المجزرة لم تكن أولى جرائم الجنجويد ولن تكون الأخيرة .
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار …
والخزي و العار للجنجويد القتلة وحلفاءهم السفلة .
النهب والسلب والسرقة صارت هي الدوافع الرئيسية لما تبقى من فلول الدعم السريع لمواصلة ما يسميه غطاءهم السياسي والإعلامي حرباً .
كمال الزين
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