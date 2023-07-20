شاهد بالفيديو: ملياردير صيني يرفع سيارته “رولز رويس” إلى شرفة منزله ومعلقون: خايف من “الدعامة”





هوس “الدعامة” ينتقل إلى الخارج .. بعد ظهور مقطع على شبكات التواصل الاجتماعي يوضح لحظة رفع سيارة إلى مبنى في الطابق ال44 من مبنى صيني عال الارتفاع. السيارة من طراز “رولز رويس” الفاخرة.

قال ناشطون سودانيون في تعليق على تصرف الصيني في رفع السيارة بأنه خائف من سرقتها بواسطة الدعم السريع، بينما كانت التعليقات ” اللي عندو الفلوس يعمل اللي عايزو”، حيث دار سجال بين أطراف من عدة بلدان حول هذا التصرف الغريب.

شاهد بالفيديو والتعليقات:

رصد وتحرير “النيلين”