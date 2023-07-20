شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية شهد أزهري تعود لإثارة الجدل بفاصل من الرقص الفاضح وبأزياء مثيرة خلال حفل صغير بالسعودية





عادت الفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري لإثارة الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة شهد وهي تغني في حفل صغير بالمملكة العربية السعودية وفقاً لما أكد المتابعون.

وقدمت الفنانة والممثلة المعروفة فاصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالمثير وسط انتقادات حادة من قبل المعلقين والمتابعين للمقطع.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين