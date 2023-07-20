شاهد بالفيديو.. فتاة مصرية تحرج الفنانة عشة الجبل وتسخر منها بعد مدحها لمصر والسيسي: (أغنية مستفزة وفي أوقات الحرب ما ينفعش تشكري حد والمفروض تقفي مع بلدك وبس)





سخرت فتاة مصرية خلال مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا من الفنانة السودانية عشة الجبل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن سبب سخرية الفتاة المصرية من الفنانة السودانية هو مدح الفنانة لمصر ورئيسها السيسي خلال أغنية انتجتها مؤخراً وأثارت ردود أفعال واسعة.

وقالت الفتاة في حدديثها الذي وجهته للجبلية: (أغنية مستفزة وفي أوقات الحرب ما ينفعش تشكري حد والمفروض تقفي مع بلدك وبس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين