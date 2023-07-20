شاهد بالفيديو.. راشد نبأ: قصتنا اليوم لاتحتاج لبداية .. تحتاج فقط لنهاية، وبل بس أخت تسقط بس!





بعض القصص القصص لا تحتاج لبداية .. تحتاج فقط لنهاية. بث الإعلامي “راشد نبأ” فيديو على صفحته الرسمية، معلقاً فيه على الأحداث الجارية في السودان، ولكن بطريقته الخاصة.

وقال “راشد”: نحن قوم البأس لا نخشى الخطوب، نحن قوم نعلم كيف نبني وطننا، وذلك بحسب رصد محررة “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي.

حديث “راشد نبأ” وجد ردود من فئات مختلفة من المجتمع السياسي والإعلامي في السودان، لا سيما وأن للصحفي علاقات وارتباطات سابقة جعلت كل يحاول تفسير ماذا يريد أن يقول راشد بالضبط.

البعض اتهم الإعلامي “راشد نبأ” بالفلسفة وأنه غير واضح في حديثه، والبعض هنأه على اتخاذه موقف وطني، يمكننا مشاهدة حديثه والاستمتاع إليه ومتابعة التعليقات على المنشور:

شاهد حديث راشد نبأ من هنا:

رصد وتحرير – ” النيلين”