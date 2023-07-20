التأمين الصحي النيل الازرق يستقبل كبير إختصاصي الاطفال والقلب بالسودان





استقبلت إدارة التأمين الصحي فرع إقليم النيل الأزرق اليوم دكتور عبدالباسط محمد احمد كبير اختصاصي الاطفال وأمراض القلب بالسودان.

وقال دكتور أبو بكر الصديق عوض مدير فرع التأمين الصحي بإلاقليم في تصريح أن دكتور عبدالباسط يعد واحدا من أميز الاختصاصيين على مستوى السودان، واضاف أن دكتور عبدالباسط سيباشر عمله ابتداءً من اليوم بالعيادة المحولة بالدمازين ولمدة ثلاثة أيام.

كما اوضح دكتور ابوبكر حرص إدارته على استضافة الكوادر المتخصصة في المجالات النادرة فى إطار تسهيل الإجراءات والخدمات الصحية المتميزة لمواطني الاقليم و القادمين من الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب.

وابان مدير فرع التأمين الصحي بإلاقليم أن الظروف الماثلة لن تثنى إدارته من السعي لاستمرارية توفير الخدمات الصحية للمواطنين بالاستفادة من الخبرات المتراكمة والكوادر المتميزة التى تتعامل مع إدارة الأزمات بمهنية عالية تستطيع من خلالها تسهيل انسياب الخدمات الصحية للمؤمن عليهم.

سكاي نيوز

وكاله سونا