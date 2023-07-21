رحم الله المك عجيب.. كان له موقف وطني ضد مليشيا الدعم السريع





رحم الله المك عجيب..

هو رجل من قيادات الإدارة الأهلية، مك قبيلة الجموعية ولكنه أيضا شخصية قومية ورجل وطني، عرفته عن قرب وأعرف ما ناله من ظلم، كان له موقف وطني ضد مليشيا الدعم السريع، وكان يمتد بعلاقاته شرقا وغربا وشمالا وجنوبا مع الجميع.

لقد جاء الوقت الذي يكتشف فيه السودانيون خصوصا الشباب هؤلاء الأبطال والرموز، فهم أشخاص نزيهون يحبون السودان والسودانيين. نعم لن تجدهم في الميديا لكنهم أبطال صادقون ورجال شجعان يحبون هذه البلاد.

رحمك الله، وبإذن الله سينتصر الوطن وقد اقتربت هذه اللحظة بأكثر من أي وقت مضى. نحن نثق في ذلك تماما.

تقبلك الله عنده في أعلى الجنان.

هشام الشواني

