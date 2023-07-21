رأي ومقالات

توقيع هدنة يعني أن عصابات الجنجويد ستكون في مرحلة إستجمام وإستمتاع ببيوتنا وسرقة أثاثنا وبيعه في أسواق (دقلو)

2023/07/21
اسواق دقلو

توقيع الإتفاقية أو الهدنة ، هي تعني أن عصابات الجنجويد ستكون في مرحلة إستجمام وإستمتاع ببيوتنا و نقل أثاث بيوتنا لأسواق (دقلو) تحت رعاية الساسة المستهبلين الذين يرفعون شعار لا للحرب ضد الجنجويد ونعم لإنتهاكات الجنجويد تجاه المواطنين .

بإحراقها للدار السودانية للكتب ، تريد عصابات مليشيات النهب السريع أن تثبت لنا أنهم مغول وتتار العصر الحديث ، فهم يقلدون ما فعله هولاكو ببغداد حذو الحافر .

كمال الزين
كمال الزين

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