



* من كان سيدفع الثمن لو نجح المتمردون في الاستيلاء علي السلطة في السودان ؟

**********************

د. عبدالقادر محمد أحمد

أمين عام ديوان الضرائب الأسبق والخبير الإقتصادي

يكتب :

*من كان سيدفع الثمن ؟*

اطلعتُ اليوم على مقال الأستاذ عثمان الذي جاء عنوانه في صيغة سؤال ( من سيدفع ثمن فاتورة الحرب ؟ )

أرجو أنْ يسمح لي الأستاذ عثمان بتعديل صيغة السؤال كما تعلمت منه (مَنْ كان سيدفع الثمن ؟ )

يتحسر عثمان على الدمار الذي حلَّ بالبلاد وعن المصانع التي دُمِّرتْ و البنوك التي نُهِبَتْ والأسواق التي دُمِّرَتْ.

و أقول رُبَّ ضارةٍ نافعةٍ ، وعسي أنْ تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم .

###

تَذْكُر يا عثمان ما قاله نبي الله موسي للرجل الصالح ( أخرقتها لتغرقَ أهلها لقد جئت شيئاً إمرا. ) ثم كرر أقتلتَ نفساً ذكيةً بغيرِ نفسٍ لقد جئت شيئاً نُكراً ) .

لا يعلم أحدٌ الغيب فعلمه عند الله .

###

لكن ألا تعلم يا عثمان من كان سيدفع الثمن لو نجح المتمردون في الاستيلاء علي السلطة ؟

**الذي كان سيدفع الثمن هو أنا و أنت وبناتي وبناتك و إخواتي و أخواتك .

**الذي كان سيدفع الثمن هو البرهان والكباشي وياسر العطا وكل الشرفاء في قواتنا المسلحة.

** الذي كان سيدفع الثمن هو البشير وبكري و إخوانهما في محبسهم .

** الذي كان سيدفع الثمن هو كل جلابي بل وكل قحاتي ما داموا من الشمال ومن أولاد البحر

** الذي كان سيدفع الثمن هو كلُّ مُغتربٍ أفنى عمره في الغربة ليبني عمارة يسكن فيها ويعيش من ريعها !

###

** انظر كيف احتلوا المنازل والعمارات وطردوا أهلها فقط لتحقيق بعض أحلامهم ولو مؤقتا .

** انظر يا عثمان كيف نهبوا. و دمروا وسرقوا واغتصبوا وهم مهزومون . فكيف بهم إذا انتصروا لا قدر الله .

أُقسمُ بالله إنَّهم كانوا سيغتصبون رجالنا قبل بناتنا ليس حباً في الشهوة لكنَّ الإنتقام والتشفي !

من قدر الله أنَّه لطف بنا…. و أعان جندنا وهزم المتمردين. ٠٠٠ و الأحزاب وحده .

## ما حل بنا أهون بكثير مما كان سيحل بنا إذا نجحوا .

,, نقول الأن قدر ألطف من قدر

وفي إمكاننا أنْ نعيد بناء وطننا إذا توافقنا وتناسينا أحقادنا .

هذه الحرب فُرضتْ علينا وسيستمر أعداؤنا في حربهم علينا إنْ لم نتعظ .

فلا تتحسر أخي عثمان على ما حدث

بل علينا أنْ نُعد العدة للاحتفال بالنصر المؤذر

والعزة لقواتنا المسلحة التي أنقذتْ دولة اسمها السودان من الزوال .

التحية والتقدير

دكتور عبدالقادر محمد أحمد