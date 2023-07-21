رأي ومقالات

قبل نحو شهر من انقلاب حميدتي كاتب سوداني يقول: الدعم السريع ستقوم باحتلال القيادة العامة وسط دهشة الجنرالات

2023/07/21
دقلو
دقلو

قوات الدعم السريع قوات هجومية وليست دفاعية .
كل هذه القوات التي دخلت الخرطوم تقول أن حمدان يرتب لشئ كبير وهو في تقديرنا كالأتي :
تصعيد في الشارع ، تمويل المظاهرات مع نزول الأفراد الذين قام بادخالهم الى الخرطوم .
تصعيد في مؤسسات الدولة والأقتصاد ( الكهرباء الدولار الذهب ) .
أعتصام جديد واجهته ( الثوار ) وجوهره وتمويله من الجنجا .

بعدها ستقوم قوات الدعم السريع باحتلال القيادة العامة وسط دهشة الجنرالات ، أقتحامها عنوة و بإعداد هائلة و بتعاون ضباط يرتدون الكاكي انحيازاتهم العرقية لحمدان وجيبوهم ممتلئة بأمواله .

في هذه الاثناء ينتظر الجنرالات نهاية قادمة مستسلمين تماما كالميت بين يدي غاسليه .

عبدالرحمن عمسيب
نشر بتاريخ 7 مارس 2023

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/07/21