رأي ومقالات
قبل نحو شهر من انقلاب حميدتي كاتب سوداني يقول: الدعم السريع ستقوم باحتلال القيادة العامة وسط دهشة الجنرالات
قوات الدعم السريع قوات هجومية وليست دفاعية .
كل هذه القوات التي دخلت الخرطوم تقول أن حمدان يرتب لشئ كبير وهو في تقديرنا كالأتي :
تصعيد في الشارع ، تمويل المظاهرات مع نزول الأفراد الذين قام بادخالهم الى الخرطوم .
تصعيد في مؤسسات الدولة والأقتصاد ( الكهرباء الدولار الذهب ) .
أعتصام جديد واجهته ( الثوار ) وجوهره وتمويله من الجنجا .
بعدها ستقوم قوات الدعم السريع باحتلال القيادة العامة وسط دهشة الجنرالات ، أقتحامها عنوة و بإعداد هائلة و بتعاون ضباط يرتدون الكاكي انحيازاتهم العرقية لحمدان وجيبوهم ممتلئة بأمواله .
في هذه الاثناء ينتظر الجنرالات نهاية قادمة مستسلمين تماما كالميت بين يدي غاسليه .
عبدالرحمن عمسيب
نشر بتاريخ 7 مارس 2023
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