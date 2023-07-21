استشهاد الدكتور عبدالعظيم الكدرو وشقيقه بدانة من متمردي الدعم السريع





يوم الخميس 20 يوليو 2023م . استشهد الدكتور عبدالعظيم محمد حامد الكدرو وشقيقه معاوية محمد حامد وثلاثة من نسابة د.عبدالعظيم من آل العمدة .. إثر تعرض منزلهم بالخوجلاب لقصف بدانة من متمردي الدعم السريع.. نسأل الله ان يتقبلهم شهداء عنده ويجعل مقامهم مع السابقين السابقين من أصحاب اليمين.. ونسال الله ان يطرح البركة علي اهلهم وذريتهم .. ونسألكم لهم صالح الدعاء

عصمت محمود أحمد