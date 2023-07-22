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شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي تعود للسيطرة على مواقع التواصل بإطلالة أنيقة ومبهرة

2023/07/22
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نشرت صفحات مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير وتنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنانة الشهيرة هدى عربي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الصورة التي تم نشرها للفنانة الملقبة بسلطانة الطرب وعلى الرغم من أنها قديمة يعود تاريخها لعام كامل إلا أنها وجدت تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين.

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وتشير المتابعات إلى أن الفنانة هدى عربي تعد النجمة الأولى للسوشيال ميديا بالسودان نظراً للتفاعلات الكبيرة التي تحصل عليها منشوراتها وصورها التي تقوم بمشاركتها مع جمهورها ومحبيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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