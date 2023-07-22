شاعر الأغنية الضجة (الحرب الضرب) التي تغنت بها الفنانة عشة الجبل يرد بقوة: (بعد عامين من الحرب ستعلمون أنني جعلت الأغنيه بايقاع راقص لأننا سنرقص علي إيقاعها فالطير يرقص مذبوحا من الالم)





خرج شاعر الأغنية الضجة (الحرب الضرب) التي تغنت بها الفنانة المثيرة للجدل عشة الجبل عن صمته وكشف عن بعد التفاصيل المتعلقة بالأغنية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن حديث الشاعر الشاب أمجد حمزة جاء رداً على سخرية المتابعين من الأغنية التي تعرضت لانتقادات واسعة.

وكتب أمجد في تدوينة له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (بعد عامين من الحرب واستمرارها ستفهمون معني اغنية “الحرب الضرب”.

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (وحينما تنقطع السبل ولا نجد موطنا اخر ستفهمون معناها وستعلمون انني جعلتها اغنيه بايقاع راقص لاننا سنرقص علي ايقاعها ف “الطير يرقص مذبوحا من الالم”.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين