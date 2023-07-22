شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخرج رجل سبعيني عن طوره وتجعله يرقص بشكل هستيري خلال حفل بهيج





نشرت الفنانة السودانية الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان هدى عربي مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تحي حفل خاص بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة السودانية الخرطوم قبل الحرب التي تشهدها الآن.

وشهد الحفل الذي تغنت فيه هدى عربي لقطة طريفة وذلك بعد ظهور رجل سبعيني فقد السيطرة على نفسه بسبب إيقاع السيرة الذي تغنت به الفنانة عبر أغنيتها الشهيرة (أنا بغنيلو).

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد خرج الرجل عن طوره ورقص بشكل هستيري على أنغام الأغنية وعلى طريقة العرضة وسط ضحكات الفنانة.

وكتبت الفنانة هدى عربي على المقطع الذي حقق أعلى نسبة مشاهدات: (قول عني ما تقول اي زول بونسه غرضه. اشتقنا لي صالات الخرطوم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين