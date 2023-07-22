شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يواصل إثارة الجدل ويطالب السودانيين بالأدب: (تعلموا الدرس وتأدبوا لأنو ما ممكن زول يكون في مصيبة ويقل في أدبه)





عاد الفنان شريف الفحيل لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو جديد فتح من خلاله النار على نفسه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد طالب الفحيل خلال حديثه السودانيين بالتأدب والتعلم من درس الحرب القاسي والمحنة التي تعرضوا لها.

وقال الفنان الشاب في حديثه: (أن سمعة السودانيين في الخارج وتحديداً دول الخليج أصبحت سيئة خصوصاً في الثلاثين سنة الماضية).

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (تعلموا الدرس وتأدبوا لأنو ما ممكن زول يكون في مصيبة ويقل في أدبه).

محمد عثمان _ الخرطوك

النيلين