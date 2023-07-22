شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تواجه الشعب السوداني بحقائق صادمة رفض الجميع النطق بها (نحن كشعب إذا لم نغير هذه الأشياء مافي داعي الحرب تقيف)





خرجت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” في بث مباشر وساخن على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدثت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني بلهجة قوية طالبت من خلالها الشعب السوداني بضرورة الابتعاد عن حب النفس والأنفة.

كما أكدت أن الشعب السوداني يحمل في دواخله أشياء يجب أن تغير أبرزها الحسد, وقالت (لا يحسدك إلا أهل كارك) حيث انتشر الحسد بصورة كبيرة خصوصاً بين الناس في مهنهم ومناصبهم.

وقالت القلعة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الحرب بتقيف وسيعود السودان كما كان ولكن إذا لم نغير ما بداخلنا لا داعي لوقف الحرب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين