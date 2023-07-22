شاهد بالفيديو.. فنان سوداني معروف يوجه رسالة لأصدقائه في الدعم السريع من قبيلة الرزيقات: (الجيش السوداني لا يهزم ولو تجمعت عليه كل الدول لذلك أطالبكم بوضع السلاح والانضمام للجيش)





بعث فنان سوداني معروف برسالة مؤثرة لأصدقائه من أبناء الرزيقات الذين يشكلون الفئة الكبيرة في الدعم السريع الذي دخل في اشتباكات مع الجيش السوداني منذ أبريل الماضي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد الفنان صديق عمر في حديثه المتداول أنه تجمعني علاقة قوية وأسرية مع أبناء الرزيقات بالدعم السريع.

https://www.facebook.com/reel/988694649249337

وطالب صديق أبناء الرزيقات الذين يعرفونه جيداً بوضع السلاح والانضمام للجيش, مؤكداً لهم أن الجيش السوداني لا يهزم حتى لو تجمعت عليه كل الدول وأنتم تعرفون هذه المعلومة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين