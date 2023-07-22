شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة ترد على “دعامي” سألها عن شريف نيجيريا: (ناس الشجرة بسلموا عليكم ودنيا زايلي ونعيمكي زايل)





تصدر مقطع فيديو للفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة وتداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن المقطع القصير تم قصه من بث مباشر لسيدة الغناء السوداني على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وردت القلعة خلال البث المباشر على تعليق من أحد مناصري الدعم السريع سألها من خلاله عن شريف نيجيريا وأهل نيجيريا.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ردت الفنانة على صاحب التعليق بطريقة ساخرة, قالت فيها: (ناس نيجيريا كويسين لكن ناس الشجرة بسلموا عليكم ودنيا زايلي ونعيمكي زايل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين