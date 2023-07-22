عنتر حسن: مني اركو مناوي يحذر !!!





من العجائب والغرائب أن حاكم دارفور والذي يملك قوة حركية لحماية دارفور، ودارفور تنزف وأنباء عن قبور جماعية ولا يدافع عنهم، ومع هذا الخزلان نجده اليوم يحذر الجيش والجنجويد بأن لا يجعلوا مدينة الفاشر مكان للقتال لأن سقوط الفاشر يعني سقوط دارفور بالكامل كما يقول!!!!

قوات الجنجويد في نشاط دائم لإسقاط كل مدن دارفور والجيش يقاتل في أكثر من موقع، وحاكم دارفور وقواته يتوجسون خوفا من حماية دارفور ويسحب قواته إلى الحدود ؟!! ماذا يريد مناوي من الجيش؟!! هل يريد من الجيش أن ينسحب من الفاشر ويسلمها للجنجويد والمرتزقة حتى لا يجعل الفاشر مكانا للقتال؟!!

والله ما يفعلها حركات دارفور في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان، عار ومخجل في تاريخهم المزعوم أنه نضالي للدفاع عن دارفور، ومن الأفضل لهم أن لا يفوتهم نيل شرف الوقوف مع القوات المسلحة في نضالهم من أجل الوطن ومشاركتهم في افراح الانتصار باذن الله لإنقاذ الوطن وانقاذ دارفور لأن الجيش يدافع وحيدا عن دارفور والسودان، وسقوط دارفور هو سقوطهم هم كحركات مسلحة بالكامل اولا قبل سقوط دارفور.

د. عنتر حسن