اختبار أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لإعداد التقارير الإخبارية





أعلنت شبكة غوغل، أول من أمس، أنها تعمل مع مؤسسات إعلامية على تصميم أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة الصحافيين على إعداد موضوعاتهم الإخبارية وكتابتها.

وقد كُشف عن المشروع أول مرة من جانب صحيفة «نيويورك تايمز»، التي تتعاون مع صحيفتي «واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال» في اختبار المنتج الجديد.

ولفت التقرير إلى أن الأداة، المعروفة داخلياً باسم «غينيسيس»، لا تزال في مرحلة الاختبار، ولكنّ أداءها لافت لدرجة أن من اطلعوا على قدراتها أبدوا «قلقاً» من تبعاتها.

وقالت ناطقة باسم غوغل في بيان «بالشراكة مع ناشري الأخبار، نحن في المراحل الأولى لاستكشاف أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة صحافييهم على عملهم».

وأضافت إنه «بكل بساطة، لا يُقصد بهذه الأدوات، ولا يمكنها أن تحل محل الدور الأساسي الذي يضطلع به الصحافيون».

وقالت الشركة إن الأداة ستشكّل ما يشبه المساعد الخاص بالصحافيين والمحررين عبر توفير خيارات للعناوين أو أنماط الكتابة المختلفة.

البيان