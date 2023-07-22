شاهد بالصور والفيديو.. فتاة تكشف عن أغرب وصفة للعناية بالشعر وتثير الجدل





وثقت فتاة مقطع فيديو كشفت خلاله عن طريقة وصفة للعناية بالشعر.

وأظهر الفيديو الفتاة تضع داخل إناء عدة مكونات من المواد الغذائية: “أرز وبصل وثوم وبهارات ومياه”.

وأبان الفيديو الفتاة وهي تصفي مكونات المواد الغذائية بعد طهيها ثم وضعت الحساء الناتج عنها داخل زجاجة، في إشارة لاستخدامه للشعر.

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مغرد ” هذي طبخة للبطن ولا الشعر”.

“صحيفة المرصد”