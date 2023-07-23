حميدتي كان متعجرفا عنجهيا بليدا غادرا طماعا أذى اهله قبل الاخرين





يقيني الان ان عزت الماهري يتحرك خارج دائرة ال دقلو تماما، و تمويله من أموال ال دقلوا التي وضعت يدها عليها تماما دويلة الشر، قريبا سيقتتل الورثة فيما بينهم حد الفناء.

كانت اللعبة أكبر من استيعاب ال دقلو خسر فيها السودانيون، وكان ال دقلو شؤم علي أهلهم

خسارة السودانيين ستعوض و قتلاهم شهداء، اما الخسارة التي لن تعوض فخسارة ال دقلو والحزام المسلم جنوب الصحراء الذي انكشف ظهره عندما رضي ان يمضي لفنائه و يؤذي عمقه السوداني،

كان حميدتي متعجرفا عنجهيا بليدا غادرا طماعا أذى اهله قبل الاخرين أذية سيمتد اثرها في الزمن لمدة طويلة، ولم يمتلك اغلب زعماء و مثقفي حاضنته الافق و الشجاعة ليوقفوه عن هذه الاذية و الانتحار.

علي جعفر