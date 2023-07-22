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شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تشعل مواقع التواصل بتمايلها في الرقص على أنغام أغنية الفنانة ندى القلعة ومتابعون: (أعملي حسابك العين ما تصيبك)

2023/07/22
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أشعلت فتاة سودانية مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع اللنيلن فقد ظهرت الفتاة التي تم وصفها بالحسناء فائقة الجمال وهي تتمايل في الرقص على أنغام إحدى أغنيات الفنانة ندى القلعة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وفور مشاهدته المقطع تسابق على نشر تعليقات الغزل في الفتاة الحسناء, وكتب أحد المعلقين: (أعملي حسابك العين ما تصيبك).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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