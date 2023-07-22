شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يفتتح عيادة وصيدلية في مسيده بأمدرمان





افتتح الشيخ الأمين عمر الأمين عيادة مصغرة بمسيده في أمدرمان لخدمة سكان الحي، وإنقاذ مصابي الحرب في السودان.

وقال “شيخ الأمين” في منشور على صفحته الرسمية بحسب رصد “النيلين”: أنه في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وتوقف معظم الصيدليات عن العمل وإغلاق العديد من المستشفيات أمام المرضى، تمكنا من إنشاء عيادة ميدانية متكاملة وصيدلية، تخدم أهل الحي وتجري الإسعافات الاولية اللازمة لإنقاذ مصابي الأحداث، وتقديم الخدمات الطبية الكاملة لهم حتى التشاف مجاناً، وذلك بإشراف ومتابعة من أطباء وصيادلة مسيد الشيخ الأمين عمر الأمين.

شاهد الفيديو من هنا:

رصد وتحرير – “النيلين”