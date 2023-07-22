متى يوم عاشوراء 2023 ؟ .. هل يجوز صيامه منفردًا؟





أجابت دار الإفتاء المصرية ، على سؤال يتردد كثيرا في الأذهان الفترة الحالية بين عامة المسلمين وهو : متى يوم عاشوراء 2023 ؟

وفي هذا التقرير نستعرض الإجابة على سؤال : متى يوم عاشوراء 2023 ؟ وحكم صيامه منفردا ؟

موعد يوم عاشوراء وحكم صيامه منفردا

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متى يوم عاشوراء 2023 ؟

يحين يوم عاشوراء 2023 ، في يوم الجمعة الموافق 28 يوليو القادم ، والذي يوم يوافق يوم عاشوراء 2023 وهو اليوم العاشر من شهر محرم عام 1445 هجرية.

وبذلك يكون يوم تاسوعاء موافقا ليوم 27 يوليو 2023 ، وهو اليوم التاسع من شهر محرم ، ويوم عاشوراء 2023 الجمعة 28 يوليو.

حكم صيام يوم عاشوراء

وأكدت دار الإفتاء ، أنه يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون صيام يوم تاسوعاء قبله أو يوم بعده ، وهذا على رأي جمهور العلماء ، الذي يرى جواز صيام يوم عاشوراء منفردا، ومن صام يوم تاسوعاء وعاشوراء فصيامه صحيح ولا يلزمه يوم ثالث.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا صام يوم عاشوراء قيل له إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال: «إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»، قَالَ ابن عباس: «فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم». أخرجه مسلم في صحيحه.

كما يستحب في يوم عاشوراء ، التوسعة على الأهل لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال “من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته” أخرجه البيهقي في “شعب الإيمان” وقال ابن عيينه : قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأيناه إلا خيرا”.

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