راشد عبد الرحيم: الكابوس





جماعة قوي الحرية و التغيير ضاقت عليهم الدنيا و تشتتت قياداتهم بين دول العالم و التي رحمتهم بعضها بجوازات سفر أجنبية يستحقونها لأنهم اقل من ان يكونوا سودانيين .

الحرب جمعت الشعب السوداني لنصرة الجيش الذي فشلوا في تفكيكه .

افزعهم ظهور القيادي بالمؤتمر الوطني احمد هارون و الذي سجل أشرف المواقف الوطنية و هو يطرد حليفهم العسكري الدعم السريع ابان توليه حكم ولاية شمال كردفان .

ضاعت منهم مبادئ العدالة التي ينادون بها عندما قام حميدتي انتقاما منه بوضع احمد هارون و صحبه في السجون و هذا ليس غريبا عليهم فالعدالة عندهم تطبق عليهم و علي توابعهم .

افزعهم صوت الاسلاميين في كسلا و هم يطالبون بدعم الجيش و حرب الجنجويد إلي ان يخرجوا أو يهزموا .

عادوا لاحلامهم و كوابيسهم و دعواتهم بأن الاسلاميين لا يحق لهم العمل السياسي و إنشرخت حلاقيمهم بأن العمل العام متاح إلا للمؤتمر الوطني .

و منذ ان استولوا علي السلطة لم يستطيعوا منع الاسلاميين و هم اعجز عن ذلك و ظل الاسلاميون يعملون و يجتمعون و يسيرون التظاهرات و المسيرات و الافطارات .

حكموا قرابة الاربع سنوات و فشلوا في تقديم و ادانة اسلامي واحد رغم سيطرتهم علي القضاء و النيابة و الشرطة .

القادم في السودان لن يكون كالذي مضي لقد بينت الحرب القوي الوطنية من القوي المتربصة بالوطن و التي غذت الدعم السريع و مهدت له طريق الحرب .

الحرب نظفت السودان من الخيانة و الاستسلام و سرقة الثورات .

راشد عبد الرحيم