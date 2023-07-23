



تزايد ملحوظ لعمليات الجيش في الخرطوم هذه الأيام. قصف مواقع المليشيا أقصى جنوب الخرطوم في جياد والمسعودية حيث ظلت المليشيا في حالة استرخاء طويل تقريبا منذ بدء الحرب.

لا يوجد مكان آمن للمليشيا ليس في الخرطوم وحدها وإنما في كل السودان، مهما طال الزمن فالموت قادم إليهم لا محالة.

ماذا استفادت المليشيا من نشر ارتكازاتها على طريق مدني الخرطوم وانتشارها في جياد والمسعودية طوال هذه الفترة؟ لا شيء.

للمرة الألف، هذه معركة خاسرة بالنسبة للمليشيا ونتيجتها تدمير كامل لها طال الزمن أو قصر، والأفضل لهم إنهاء التمرد وحقن ما تبقى لهم من دماء. ستصل عمليات الجيش كل مكان تتواجد فيه المليشيا ومن لم يمت بقصف الطيران والمدافع سيموت بالرصاص ومن لم يقتله الجيش سيقتله المواطنون.

حليم عباس

