شاهد بالفيديو.. سلطانة الطرب هدى عربي ترد على تساؤلات الجمهور بمقطع توضح من خلاله موقفها من الحرب الدائرة في السودان





خرجت الفنانة الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان بمقطع فيديو ردت من خلاله على تساؤلات جمورها ومتابعيها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد خرجت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب في مقطع الفيديو كشفت من خلاله عن موقفها في الحرب الدائرة الآن في الخرطوم بين القوات المسلحة والدعم السريع.

وأكدت هدى عربي خلال البيان وقفتها الكاملة مع القوات المسلحة في معركتها ضد الدعم السريع, لترد بذلك على تساؤلات الجمهور.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين