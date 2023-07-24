‏ما جرى الترتيب له في السودان كان كفيلا بمسح الجيش السوداني من خارطة الوجود في خلال 72 ساعة





يبدو ان الفشل سيكون حال المتآمرين من الجنجويد وشلة عنتيبي على الدولة السودانية، كما هو بائن برضو ان شلة عنتيبي تشهد انقسام بين مجموعة ورشة توغو والمجموعة التي قيل انها وصلت القاهرة!!! بعد ما فشل رهانهم بتاع حكومة منفى وبتاع تدخل خارجي عسكري لنصرة التمرد، وتكسرت الرهانات بعد ان اتضح انه ابي احمد وروتو مختط رباعية الايقاد استخدموهم، وفي ضوء ما يعانيه الرجلان من مشاكل داخلية..

في ضوء دة وزيادة طلع رئيس أركان قوات الايساف اللي كانت شلة عنتيبي من وراء ابي احمد وروتو عاوزين يتدخلو بيهم في السودان قال الكلام التالي في صفحته على تويتر:

‏ما جرى الترتيب له في السودان كان كفيلا بمسح الجيش السوداني من خارطة الوجود في خلال وقت لا يتجاوز ال 72 ساعة كحد أقصى، لكن الاستراتيجية التي اتبعها الجيش السوداني في امتصاص الصدمة الأولى ومن بعدها استنزاف القوات المهاجمة وإدارة حرب مدن بهذه الطريقة الاحترافية أربكت خطط هذه القوات التي يبدو أنها لم يكن لديها خطة (ب) وذلك من فرط ثقتها فيما تم الاعداد له.

‏في تقديري أن الخبرة العملية المتراكمة التي تكونت عند الجيش السوداني خلال الحروب الطويلة التي خاضها جعلت من تكتيكاته مدرسة عسكرية قائمة بذاتها لفتت أنظار الخبراء العسكريين في المنطقة وفي العالم.

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في سياق آخر اعتقد أن أحد مخرجات هذه الحرب حسب المخططين لها هي ضرب علاقة السودان مع محيطه الأفريقي من دول ومنظمات وفرض عزلة إقليمية عليه، لذلك أرى أنه ليس من مصلحة السودان إضافة أعداء جدد بالمبالغة في استعداء هذا المحيط الإقليمي والتعامل بردود الأفعال مع كل تصريح يصدر هنا وهناك ففي النهاية كل هذه الأطراف هي ضحايا لمخطط كبير تحكمه المصالح”

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#الدولة_باقية

#ضد_الجنجويد

Ahmad Shomokh