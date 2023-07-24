



الفاضل الجبوري أصدر تسجيل يؤكد عدم انحيازه للدعم السريع وأنهم كقوى مجتمعية يعملون على منع وقوع الحرب في مناطقهم بغرب كردفان باعتبار أن من يقاتلون مع الدعم السريع أبناءهم وكذلك جنود القوات المسلحة هناك أيضاً من ابناءهم.

شخص يخرج ويعلن وقوفه ضد الحرب ويؤكد بأن مؤسسة الجيش هي صمام أمان البلد لا داعي لاتهامه بأنه مع المليشيا لمجرد ظهوره في تسجيل فيديو (وباللبس المدني) مع أحد أقرباءه من المليشيا في غرب كردفان.

عندما تهاجم شخص يقف على الحياد وتجرمه فأنت تدفعه دفعاً نحو الانحياز للمليشيا والتطرف في موقفه. فمع العصبيات القبلية المتفشية في البلد وخصوصاً في مناطق كردفان ودارفور يجب أن ندعم ونشجع أي موقف وطني غير منحاز للمليشيات حتى لو لم يقف مع الجيش. كونه لم ينحاز لأبناء عشيرته بالحمية القبلية وانحاز للوطن الكبير هذا يكفي وزيادة.

حليم عباس

