راشد عبد الرحيم: إجتماع السحرة





تخير الناطق الرسمي للدعم السريع عزت يوسف مكانا في العالم كله ليجتمع فيه مع مجموعات من دارفور ليبحثوا في مستقبل الدعم السريع في المرحلة القادمة ولم يجد موقعا غير لومي عاصمة توغو والتي تضم اكبر سوقا عالميا للسحر والشعوذة وهو سوق ( أكوديسيوا ) ومنذ اكثر من مائتي عام وتشتهر توغو بأنها اكبر دولة للسحر في العالم .

يوسف عزت وجد مبتغاه المناسب بعد أن ضاقت عليه ارض السودان الواسعة المنزهة عن الشعوذة .

يوسف هذا الناطق باسم حميدتي كان يزعم انهم يسيطرون علي ٩٠% من مساحة الخرطوم وولايات السودان عدا ولايتين ، وفي كل هذه المساحات لم يتوفر له مكان مناسب غير اسواق السحر و عندما يجتمع الدعم السريع و توابعه في أرض السحر و الشعوذة يصح المثل العربي القديم ( وافق شن طبقه ) .

الدعم السريع ومواليه من بقايا قحت وبعض جماعات دارفور قد وجدوا المكان المناسب لهم لانهم فعلا يحتاجون السحر لمعالجة قائد ثاني الدعم السريع الذي باتت تنتابه حالات من الهلوسة ربما يعالجه السحر وتنفعه الشعوذة ، ويحتاجونه لمعالجة قائدهم حميدتي الذي اصبح عجلا جسدا له خوار وبات صوتا بلا جسد .

يوسف عزت يحتاج سحرا ليتمكن من فرض نفسه قائدا للدعم السريع الذي فقد قائده الاول والثاني لاسيما وأنه يفتقر للخبرة العسكرية لمثل هذه الايام .

وبعد ان يقوم السحر بمعالجة هذه الحالات وتنصيبه قائدا فأنه يحتاج سحرا ليمكنه من هزيمة القوات المسلحة ولإيجاد مخرج لقواته العسكرية من الخرطوم وعسي السحر أن ينفعهم في معالجة هلوسة إضطرابات الطيران التي تصيب جنودهم كلما سمعوا صوتا من السماء يحمل لهم موتا براقا وحصوا .

الذين لبوا دعوته من بعض قوي دارفور هم في حاجة أيضا للسحر في الوصول لخيارات مناسبة قد تعيدهم لساحة عمل يتعذر عليهم أن يعودوا لها مستقبلا .

والسحر قد يكون فعالا في تشغيل ( رتينزات ) او حجبات جنودهم التي ثقل عليهم حملها في ساحات القتال بعد ان بطل مفعولها تحت ضربات القوات المسلحة .

راشد عبد الرحيم