نيجيري يبكي لمدة أسبوع بهدف دخول “غينيس”.. فيصاب بالعمى





لم يتوقع رجل نيجيري أن هدفه لدخول موسوعة جينيس قد ينتهي بفقدان بصره.

وفي التفاصيل، استمر تمبو إيبيري بالبكاء لمدة أسبوع في سعيه لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مما تسبب له بالصداع وتورم العينين والوجه، ودخول المستشفى، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومن جهتها ذكرت “بي بي سي” أن الرجل ادعى أنه أصيب بالعمى لمدة 45 دقيقة بسبب البكاء المستمر.

وحصد فيديو نُشر للرجل وهو يبكي 5.3 مليون مشاهدة، حتى أن أحدهم علَّق قائلاً: “هيا، يمكنك فعل ذلك”. ولم تكشف البي بي سي عن سبب إصابته بالعمى مؤقتاً ومع ذلك قد يكون الإحساس ناتجاً عن الصداع وزيادة الضغط في العين.

وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها تمبو إلا أنه لم يتقدم رسمياً بطلب للحصول على موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لذا لن يتم الاعتراف بمحاولته.

الامارات اليوم