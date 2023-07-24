شاهد بالفيديو.. انتقادات واسعة للداعية عمرو خالد بسبب فيديو تخرج ابنه من جامعة سيتي البريطانية





نشر الداعية المصري، عمرو خالد، فيديو لتخرج نجله من جامعة سيتي في لندن، ما أثار جدلاً واسعاً.

وأرفق الداعية الفيديو بتعليق قائلا: “من أجمل لحظات العمر وأكثرها تأثيراً.. تخرج ابني علي بالجامعة”.

كما نشر عمرو خالد صورة عائلية على فيسبوك قال فيها: “في واحد من أجمل أيام حياتي، احتفلت وأسرتي الصغيرة بتخرج ابني الحبيب علي، أسأل الله تعالى أن ينتفع وينفع غيره بما تعلم، وأن يجعله سندًا لي، وأن يوفقه وجميع شبابنا لما يحبه ويرضاه.. آمين”.

تداول رواد التواصل الفيديو متسائلين عن عدم تعليم عمرو خالد لنجله في جامعة الأزهر أو أي جامعة مصرية، متسائلين أيضا عن مصادر ثروته، فيما دافع آخرون من أنصار الداعية عن اختياره الجامعة التي يعلم فيها نجله.

“صحيفة المرصد”