شاهد بالفيديو: مختص يكشف اسم معدن نقصه في الجسم يؤدي إلى الإصابة بالعين والمس والسحر





كشف الدكتور فالح الشهراني، عن علاقة نقص معدن النحاس في جسم الإنسان بالإصابة بالعين والمس والسحر.

وقال الدكتور “الشهراني” في مقطع فيديو متداول، أنه إذا زاد النحاس في جسم الإنسان، فإنه يصعب على الجن أن تتعدى عليه، موضحًا أن النحاس من المعادن المكروهة من الجن.

وأضاف: عندما ينخفض معدن النحاس في جسم الإنسان، يكون هناك إمكانية أن تتعدى الجن عليه، وتظهر عليه أعراض المس والسحر والعين بنسبة 80%.

واستشهد “الشهراني” بالآية القرآنية: يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنْتَصِرَانِ، موضحًا أن الإسلام حث على تناول بعض المواد الغذائية التي تحتوي على النحاس، ومنها العسل والقسط الهندي، لأنها مواد غنية بالنحاس.

وأشار إلى أن بعض المواد الغذائية الأخرى التي تحتوى على عنصر النحاس ومنها، الزنجبيل والكركم، بذور دوار الشمس، والشوكولاتة الداكنة.

ونصح “الشهراني”، بتجنب تناول المشروبات والعصائر والفواكه مع المواد الغنية بالنحاس، لأنها تتأكسد ولا يتم الاستفادة منها.

“صحيفة المرصد”