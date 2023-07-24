مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. فتيات سودانيات يعزفن ويغنين داخل مترو القاهرة “نعناع الجنينة” وسط إعجاب المصريين الحاضرين وانتقاد الجمهور السوداني

2023/07/24
363044753 3391847867792034 4111187683344967051 n

تصدر مقطع فيديو لفتيات سودانيات بالقاهرة قائمة المقاطع الأكثر تداولاً ومشاهدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفتيات السودانيات وهن يغنين رائعة الفنان المصري محمد محمد منير “نعناع الجنينة أثناء استغلالهن لخط المترو.

ووأضح التصوير تفاعل المصريين داخل المترو مع غناء الفتيات السودانيات, وفي الجانب السوداني فقد شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً قوياً على الفتيات بسبب ما أسموه البحث عن الشهرة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/07/24