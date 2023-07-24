شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل المذيعة تسابيح خاطر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها خلال تقديمها نشرة إخبارية





أشعلت المذيعة السودانية الشهيرة تسابيح خاطر مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك خلال ظهورها وهي تقدم نشرة أخبار على قناة سكاي نيوز عربية التي تعمل بها.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد جاءت إثارة الجدل بعد ظهور المذيعة اللامعة وهي ترتدي أزياء قصيرة حسبما علق مرتادي مواقع التواصل.

معجبي نجمة النيل الأزرق والشروق السابقة لم ينجرفوا نحو التعليقات المنتقدة والسلبية تجاه نجمتهم, بل أشادوا بأناقتها التي أصبحت شيء طبيعي على حد تعبيرهم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين