



في الحرب التي شنتها مليشيا مرتزقة الدعم السريع بغطاء مدني من خونة قحت علي السودانيين، ردد اولا قائد المليشيا وابواق خونة قحت انهم ذهبوا الي مروي لتحريرها من المصريين،

ثانيا ظلوا يرددوا ان الشقيقة مصر منخرطة مع الجيش السوداني في قتال المليشيا، وظلت ابواق خونة قحت تردد انحياز الشقيقة مصر للجيش السوداني

وعلي ارض الواقع تعرض الأشقاء المصريين من ضيوف السودان للاساءة والانتهاك من مجرمين مليشيا حميدتي.

قلنا ان مصر سند للسودان وعمق ورابطة لا تنفصم عراها، الان خونة قحت ذهبوا الي مصر راغمة انوفهم بعد ان تسولوا علي موائد الأفارقة الشحيحة.

مصر يا اخت بلادي يا شقيقة.

علي جعفر