



قلت أن جميع الهدنات التي حدثت كانت لسبب إخراج الصمغ العربي وليس لإدخال مساعدات انسانية، واسميتها تحديدا هدنات الصمغ العربي ، اول ما الجيش وقف التفاوض لفترة طويلة ، العالم الان اصبح يسعى حثيثا لايقاف الحرب وحل المشكلة.

ان الصمغ العربي للعالم اهم من الذهب والبترول ، في تقرير لقناة الحدث ادناه قال جميع مدخلات السودان مع الصمغ العربي في عام بلغت ١٠٠ مليون دولار ، في حين ان شركتي ببسي وكوكا كولا يقدر ما يدخلونه في اليوم الواحد ( يوم ما سنة ) من مشروباتهم في حدود ١٠٠ ملياااااار دولار ( ايوه الرقم ده مليار ما مليون ) هذا بحساب الزجاجة بسعر ٥ سنت فقط .

المشروبات الغازية في العالم مهددة بسبب حرب السودان



وليد محمد المبارك