رأي ومقالات

المشروبات الغازية في العالم مهددة بسبب حرب السودان

2023/07/25
الصمغ العربي

قلت أن جميع الهدنات التي حدثت كانت لسبب إخراج الصمغ العربي وليس لإدخال مساعدات انسانية، واسميتها تحديدا هدنات الصمغ العربي ، اول ما الجيش وقف التفاوض لفترة طويلة ، العالم الان اصبح يسعى حثيثا لايقاف الحرب وحل المشكلة.

ان الصمغ العربي للعالم اهم من الذهب والبترول ، في تقرير لقناة الحدث ادناه قال جميع مدخلات السودان مع الصمغ العربي في عام بلغت ١٠٠ مليون دولار ، في حين ان شركتي ببسي وكوكا كولا يقدر ما يدخلونه في اليوم الواحد ( يوم ما سنة ) من مشروباتهم في حدود ١٠٠ ملياااااار دولار ( ايوه الرقم ده مليار ما مليون ) هذا بحساب الزجاجة بسعر ٥ سنت فقط .
المشروبات الغازية في العالم مهددة بسبب حرب السودان


وليد محمد المبارك

وليد محمد
وليد محمد المبارك

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/07/25